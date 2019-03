Ce contine plangerea la CJUE al lui Liviu Dragnea prin care doreste anularea Raportului OLAF

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD, Liviu Dragnea, a recurs, in decembrie 2018, la justitia europeana pentru a incerca sa obtina anularea raportului OLAF care sta la baza inculparii sale in dosarul Tel Drum. Potrivit documentului, Liviu Dragnea solicita „anularea Deciziei OCM(2018)20575 a Comisiei, comunicata reprezentantului legal al reclamantului prin scrisoarea din data de 1 octombrie 2018” si „obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecata”, informeaza Digi24. Motivele si argumentele liderului PSD: „1. Primul motiv este intemeiat pe incalcarea articolului 9 alineatele (1), (2) si (4) din Regulamentul OLAF (1), precum si a dreptului la aparare al reclamantului in cadrul investigatiil ...