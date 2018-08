Ce decizie a luat in cazul atacantului Denis Dragus: Gica Hagi, nemultumit - Sunt putini ochi spre noi“

Concluzia parcursului nostru european este: în ultima lună, am găsit un jucător, Drăguş. În România însă, nu există ochi. N-am auzit vorbindu-se de el. Iar se vor supăra unii pe mine, dar când dai trei goluri frumoase cu Vitesse în cupă europeană, iar înainte încă unul, deci patru în Europa League, şi să nu vorbeşti nimic de el asta arată că sunt puţini ochi spre noi. Asta e, mergem pe drumul nostru. Important e că am descoperit un atacant foarte bun, de mare perspectivă, de care vom avea grijă. Cred că ne va ajuta mult în acrst an să ne îndeplinim obiectivele. Felicitări, Drăguş! Un copil de 19 ani, care de-abia a terminat junioratul, i-a marcat trei goluri lui Vitesse. Bineînţeles că ne vom uita şi la contractul lui, imediat, pentru că merită. E cel mai în formă jucător al nostru în această perioadă. Dacă nu-I laudă alţii, ies eu, că, practic, eu trebuie să vorbesc, a spus Gică Hagi.