Ce decizie au luat azi judecatorii in dosarul Micul Regat“, unde mai multi copii ar fi fost abuzati

Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au amânat azi pronunţarea în dosarul „Micul Regat“, unde mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi.Instanţa va anunţa soluţia definitivă pe data de 23 mai.Amintim că, în primă instanţă, Judecătoria Constanţa a dispus condamnarea(îngrijitoare) pentru purtare abuzivă în formă continuată, la pedeapsa de un an de închisoare, cu suspendare condiţionată.(îngrijitoare) a luat, pentru purtare abuzivă în formă continuată, un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare condiţionată.(educatoare) a fost condamnată pentru purtare abuzivă în formă continuată la pedeapsa de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare condiţionată.(educatoare) a luat, pentru purtare abuzivă în formă continuată, un an de închisoare cu suspendare condiţionată.(director educativ) a fost condamnată, pentru purtare abuzivă în formă continuată, la pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare condiţionată.directorul centrului educaţional, a fost achitată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, săvârşită în formă continuată.