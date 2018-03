Ce decizie au luat judecatorii europeni in legatura cu mandatele presedintilor de pe batranul continent

Mandate prezidentiale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cate mandate are voie sa aiba un presedinte? Comisa de la Venetia s-a pronuntat asupra acestui subiect, dupa ce Putin a fost reales pentru a patra oara. Eliminarea limitarii numarului de mandate prezidentiale constituie un regres in materie de democratie, apreciaza Comisia de la Venetia, organism consultativ al Consiliului Europei, intr-un raport dat partial publicitatii luni. Limitarea numarului mandatelor prezidentiale in regimurile-sistemele prezidentiale si semiprezidentiale ‘contribuie la prevenirea abuzurilor de putere si nu restrange in mod nejustificat drepturile aspirantilor la functie, nici pe cele ale alegatorilor’, considera expertii in drept constitutional ai Comisiei ...