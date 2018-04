Ce decizii au fost luate in AGOA Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Cine a fost numit in Consiliul de Administratie

din partea Ministerului transporturilor sunt propuși pentru a fi numiți ca membri provizorii în Consiliul de Administraţie al S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A. Adrian Eugen Moldovan și George Teșeleanu. Voturi exprimate: majoritate.

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea nr. 3 din 7 februarie 2018 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societății Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu prin care s-au decis următoarele:Articolul 1Membrii Adunării Generale a Acţionarilor aprobă numirea a 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maximum 6 luni, după cum urmează:Articolul 2Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă forma contractului de mandat (administrare) care va fi incheiat cu noii administratori provizorii. Voturi exprimate: majoritateArticolul 3Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă ca remuneraţia membrilor provizorii nou numiţi să fie formată dintr-o indemnizaţie, fixă lunară, reprezentând de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu but lunar pentru activitatea desfășurată, în cuantum de 5.196 lei, conform cu obiectul de activitate al SN Aeroportul Internațional Mihail KogălniceanuConstanța SA, la nivel de clasă, conform Clasificației Activităților din Economia Națională, comunicatr de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi prevăzută in Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat. Voturi exprimate: majoritate.Articolul 4Membrii Adunării Generale a Acţionarilor aprobă ca reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generală a Acţionarilor S.N. „Aeroportul Intemaţional Mihail Kogălniceanu - [11~ - S.A. să semneze contractele de mandat cu membrii provizorii nou numiţi in Consiliul de administraţie. Voturi exprimate: unanimitate.Articolul 5Membrii Adunării Generale a Acţionarilor aprobă mandatarea directorului general in vederea indeplinirii tuturor actelor şi formalităților necesare înregistrării şi publicării hotărărilor adoptate la Oficiul Registrului Comerţului, Voturi exprimate: majoritate