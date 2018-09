Ce decizii au fost luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Dacris MPS

LIDIA FATI, deţinând funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie (Administratorul Dacris);

CLAUDIU-ADRIAN FATI, deţinând funcia de membru al Consiliului de Administraţie (Administratorul Dacris);

LAURENTIU DAN FATI, deţinând funcţia de membru al Consiliului de Administraţie (Administratorul Dacris);

NICOS NICOLAOU, cetăţean cipriot, deţinând funcţia de membru al Consiliului de Administraţie (Administratorul Lasercharge);

CHRISTOS TTOFARI, cetăţean cipriot, deţinând funcţia de membru al Consiliului de Administraţie (Administratorul Lasercharge).

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea din data de 30 august 2018 a adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor DACRIS MPS - S.A.Potrivit documentului, acţionarii:1. LASERCHARGE LIMITED, o societate organizată şi funcţionând in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social în Cipru, Nicosia, reprezentată legal de către Nicos Nicolaou, în calitate de Administrator, deţinând un număr de 45.000 acţiuni, cu o valoare nominală individuală de 1 RON şi o valoare totală de 45.000 RON, reprezentând 50% din totalul acţiunilor Societăţii şi din drepturile de vot;2. DACRIS IMPEX - S.R.L., societate cu răspundere organizată şi funcţionând potrivit legilor române, cu sediul social în str. Sabinelor nr. 3, jud. Constanța reprezentată în mod valabil prin Dan Laurenţiu Faţi, în calitate de Administrator, deţinând un număr de 45.000 acţiuni, cu o valoare nominală individuală de 1 RON şi o valoare totală de 45.000 RON, reprezentând 50% din totalul acţiunilor societăţii şi din drepturile de vot, acţionarii hotărăsc în unanimitate, după cum urmează:1. revocarea lui Laurenţiu Bacalu din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii şi descărcarea acestuia de gestiune.2. Numirea lui CLAUDIU-ADRIAN FAŢI, în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie ai Societăţii (Administratorul Dacris). Durata mandatului acestuia va fi egală cu durata rămasă din mandatul celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie, încetând la data de 17.04.2020. Noul membru va avea puterile specificate în actul constitutiv al Societăţii.3. Mandatul de Preşedinte al Consiliului de Administraţie să fie asigurat prin rotaţie de către reprezentanţii fiecărui acţionar, anume acţionarii au dreptul, alternativ, de a numi un reprezentant în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru câte un mandat. Pentru primul mandat după expirarea prezentului, dreptul de desemnare a persoanei in funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie aparţine acţionarului Lasercharge Lirnited.4. După data expirării mandatului iniţial acordat membrilor Consiliului de Administraţie şi Preşedintelui acestuia prin Actul Constitutiv al Societăţii, mandatele ulterioare se vor acorda pentru perioade de 4 (patru) ani, în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor.5. Preşedintele Consiliului de Administraţie are drepturi egale cu membrii Consiliului, neavând drept de veto. Acţionarii hotărăsc în unanimitate în adunarea generală extraordinară după cum urmează:1. Actualizarea actului constitutiv al Societăţii, după cum urmează:• Art. 14.2 se va modifica şi va avea următorul conţinut:La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administraţie este compus din următoarele persoane:• După art. 14.3 se va introduce un nou articol, art. 14.4, care va avea următorul conţinut:După expirarea mandatului inițial, membrii Consiliului de Administrație și Președintele acvestuia sunt aleși pentru o perioadă de patru ani. Mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație va fi asigurat prin rotație de către reprezentanții fiecărui acționar, anume acționarii au dreptul, alternativ, de a numi un reprezentant în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru câte un mandat.• După art. 15.1 se va introduce un nou articol, art. 15.2, care va avea următorul conţinut:Pentru evitarea oricărui dubiu, Preşedintele Consiliului de Administraţie are drepturi egale cu ceilalți membri, neavând drept de veto2. Se aprobă renumerotarea articolelor Actului Constitutiv în concordanţă cu modificările de la punctul 4 din prezenta hotărâre.3. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.