Ce decrete a semnat presedintele Klaus Iohannis. Unul are legatura cu inaintarea in grad a unui general maior cu o stea

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian judetul Constanta, convocat in sedinta ordinara. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare î ...

Secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului: Avem 100 de ani de la Marea Unire si cred ca trebuie sa ne mandrim cu acest lucru. Sa punem Centenarul pe tricoaiele noastre - VIDEO Secretarul de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Cosim Butuza, a declarat joi, în cadrul unei festivităţi de premiere a unor tineri care au participat la Campionatul European de Şah din Germania, că trebuie să ne mândrim cu Anul Centenarului şi "să punem Centenarul pe tricoaiele noastre". ...

Veste buna pentru bugetari: A doua parte a lunii august incepe cu o minivacanța de 5 zile Veste bună pentru bugetari. "Angajații din sectorul public vor avea o mică vacanță în a doua parte a lunii august", a anunțat premierul Viorica Dăncilă, la începutul ședintei de Guvern de joi. Practic, Guvernul va declara 16 și 17 august zile nelucrătoare, pentru a lega 15 august, când e sărbătoare legală, de zilele de week-end

Mai mulți procurori cer demisia lui Tudorel Toader Demisia lui Tudorel Toader, cerută de mai mulți procurori. Aceștia sunt supărați pe declarațiile ministrului Justiției, care a anunțat că vrea ordonanță de urgență pentru revizuirea sentințelor. Citește mai departe...

Dancila prezinta azi rectificarea bugetara: Avem in plus 6 miliarde de lei Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in aceasta seara va prezenta proiectul de rectificare bugetara, urmand ca ordonanta de rectificare sa fie adoptata dupa minivacanta de Adormirea Maicii Domnului.

Criza majora in sistemul de educație. Ministrul educației, anunț ingrijorator Ministrul Educației, Valentin Popa, a venit cu un anunț referitor la sistemul de educație din România. La mai puțin de o ...

Femeie accidentata de o mașina a Poliției pe Șoseaua Olteniței din Capitala. Tramvaie blocate in zona O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentată, joi, de o mașină de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase în funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitală, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. Circulația tramvaielor către Piața Sudului e blocată. Șoferul unei mașini de poliție din Capitală, care […] The post Femeie accidentată de o mașină a Poliției pe Șoseaua Olteniței din Capitală. Tramvaie blocate în zonă appeared first on Cancan.ro.

Zegrean arunca BOMBA: ordonanța lui Toader este o tentativa de AMNISTIE TACITA! EXCLUSIV Fostul președinte al Curții Constituționale – l-am numit pe juristul Augustin Zegrean – dezvăluie, în exclusivitate pent ...

Noi dezvaluiri la aproape 5 ani de la tragedie! Mama lui Paul Walker a marturisit cum a decurs ultima conversație pe care a avut-o cu fiul ei Cheryl, mama lui Paul Walker, a făcut publice detalii tragice despre ziua în care fiul ei a murit. Ea a dezvăluit pentru prima dată de la accidentul înfiorător în care îndrăgitul actor a pierit cum a decurs ultima lor conversație. Deși au trecut aproape cinci ani de la moartea teribilă a celebrului star american, care […] The post Noi dezvăluiri la aproape 5 ani de la tragedie! Mama lui Paul Walker a mărturisit cum a decurs ultima conversație pe care a avut-o cu fiul ei appeared first on Cancan.ro.