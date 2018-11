Ce dezavantaj au barbatii vegetarieni

dieta

Dieta vegetariana poate proteja de multe boli, insa dauneaza fertilitatii masculine, potrivit unei cercetari recente.



Barbatii vegetarieni sau vegani au o sperma de calitate mai slaba, informeaza France TV Info, citand un studiu al specialistilor americani.



In cadrul cercetarii efectuate pe o perioada de patru ani, specialistii de la Facultatea de Medicina din Loma Linda, California, au analizat sperma provenita de la 31 de vegetarieni si pe cea de la 443 de barbati cu o dieta normala.



S-a constatat ca vegetarienii au un numar mai mic de spermatozoizi (50 de milioane/mililitru) in comparatie cu cei care consuma carne (70 de milioane/mililitru).



In plus, doar un sfert din spermatozoizii vegetarienilor erau activi, in comparatie cu 60% dintre cei apartinand carnivorilor.



Cercetatorii explica aceste rezultate prin faptul ca vitamina B12, prezenta in carne, este "esentiala" pentru spermatozoizi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.