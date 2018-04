Ce dieta drastica a tinut Ionela Prodan: “Anamaria din grasa nu ma scotea”!

Ionela Prodan a decedat luni seara, dupa o lunga lupta cu boala. Artista a marturisit ca Anamaria Prodan ii spunea mereu „grasa” cand vorbea cu ea. Iata ultimul interviu al vedetei.

"Cu niste luni in urma am spus: «Stop televiziune, stop aparitii la TV». (…). Acolo, grasa si frumoasa… Si cand am vazut cum ajunsesem, am spus: «Stop!». M-am uitat asa in stanga si in dreapta si am spus: «Leana (n.r.: Elena Merisoreanu), de azi, viata mea se va schimba». (…). Am vazut-o pe Oana Turcu… era fotomodel, ea are 30 de ani, eu 70. De ce sa dai vina pe varsta? Trebuie sa fac ceva: le-am luat usurel. Bineinteles ca Anamaria din grasa nu ma scotea: «Bai, mama, eu nu ma pot obisnui asa!»”, a declarat Ionela Prodan in cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Anamaria Prodan Reghecampf a negat ca si-a pus inel gastric sau ca si-a taiat stomacul, asa cum s-a spus dupa ce a topit aproape 30 de kilograme.

"Viata e o bucurie. Absolut, absolut! Totul s-a schimbat in viata mea. Ancuta din San Diego m-a sunat acum cateva luni si mi-a zis ca m-a vazut pe pagina Anamariei… «Mama, parca erai sora Anamariei!». (…). Cam sase luni de zile a durat schimbarea. (…). Cand imi era foame, mancam un fruct. Mananc fructe si legume. Nu crude, gatite. Toate erau bio. Nu mai mananc carne. Dupa ora sase doar apa beam. (…). Dupa hotararea mea, am mers cu Anamaria in Italia si am facut cumparaturi: mi-am luat haine cu mult sub marimea mea. Va dati seama ca ajunsesem la 18-20 marimea si asta e 12. Deci, sunt sase numere. (…). Se poate (n.r.: se poate sa slabesti fara nicio operatie estetica)! Am auzit ca mi-as fi operat stomacul, ca mi-as fi pus inel gastric. (…). E foarte importanta linistea. Nu, nu mai beau cafea si nici vin. Beau ceai verde, de tei, musetel. M-am intrebat ce am facut bun in viata”, a mai marturisit artista de muzica populara.

