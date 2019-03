Dieta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce dieta ti se potriveste in functie de grupa sanguina. Sfaturile Dr. D'Adamo. Dieta in functie de grupa sanguina a devenit cunoscuta odata cu lansarea cartii lui Peter D'Adamo. Fiecare grupa sanguina are anumite caracteristici specifice, care ne influenteaza regimul alimentar Lansarea cartii lui Peter D'Adamo, "Eat Right 4 Your Type" / "Alimentatia adecvata celor 4 grupe sanguine" a facut celebra dieta in functie de grupa sanguina. Acest regim alimentar ajuta la pierderea in greutate, creste rezistenta la infectii, previne aparitia alergiilor si imbunatateste starea generala de sanatate. Dr. D'Adamo ne infromeaza ca fiecare grupa sanguina are un set anume de caracteristici ...