Ce drama! A izbucnit in lacrimi la TV! Brigitte, despre amantele care ar fi imbolnavit-o: „Am avut o boala venerica din cauza lui Ilie” Brigitte Nastase continua sirul dezvaluirilor-bomba! Dupa ce ieri a spus cine este, de fapt, amanta de 24 de ani a so

Brigitte Nastase continua sirul dezvaluirilor-bomba! Dupa ce ieri a spus cine este, de fapt, amanta de 24 de ani a sotului ei, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit ca s-a imbolnavit din cauza relatiilor extaconjugale ale lui Ilie Nastase. Bruneta a spus ca isi doreste sa fie iubita si respectata si, cu lacrimi in ochi, a subliniat ca aceste lucruri nu le poate trai daca sotul ei nu renunta la amante.

De asemenea, Brigitte Nastase vine si cu niste acuzatii grave, sustinand ca s-ar fi confruntat cu o situatie unde Ilie Nastase i-a adus acasa boli venerice.

„Mi s-a intamplat deja (n.r.: sa aduca Ilie boli venerice acasa). Am avut o boala venerica din cauza lui Ilie„, a declarat Brigitte Nastase in timp ce plangea pe canapeaua emisiunii „Xtra Night Show”.

Uite divortul, nu e divortul! Desi a ramas sotia lui Ilie Nastase, Brigitte e tot nefericita alaturi de fostul tenismen.

„Cel mai mare pacat, care consider ca e in lumea asta, e sa iti bati joc de sufletul altor persoane. (…). Eu nu sunt o victima. Eu am gresit si imi asum, nu sunt o victima. (…). Eu doar vreau, daca vrei sa fii si cu altele, da-mi libertatea, ramanem prieteni. Eu nu vreau sa ajung sa ma balacaresc cu el, eu il iubesc pe omul asta – ca si suflet. (…). Imi spune ca amanta e oribila si apoi iese cu ea in oras. (…). Dupa ce ne-am impacat (…). Ce legatura au actele, s-au scos, acum trebuie sa bag un divort nou. (…)„, a mai povestit cu lacrimi in ochi sotia lui Brigitte Nastase.

Doar ce s-au impacat de cateva zile, dar Brigitte Nastase a vorbit din nou despre divort. Vedeta sustine ca Ilie Nastase ar refuza sa-i semneze divortul.

„Dar daca maine iti da actele, te duci si divortezi?„, a intrebat Dan Capatos.

Desi s-au impacat in urma cu cateva zile, sar, din nou, scantei, dupa ce Brigitte l-ar fi prins pe tenismen in flagrant, la restaurant cu amanta.

„Nu sunt la varsta la care sa poti sa-mi ineci sufletul, sa il speli si sa-l ineci. Vreau sa fiu iubita si sa iubesc. Imi spune bazaconii cu lacrimi in ochi si eu sa-l cred? A trebuit sa trec peste multe. Eu am inceput o relatie pentru ca nu l-am iertat. S-a intamplat in perioada in care credeam ca am cancer, nu l-am iertat pentru ca m-a lasat singura. A plecat de la mine acasa si s-a dus sa se intalneasca. Daca nu reprezinta nimic pentru tine, de ce pleci de la mine si te duci la ea? Pe mine ma intereseaza sa fiu fericita, sa iubesc si sa fiu iubita”, a marturisit Brigitte Nastase la XNS.

La un moment dat, in cadrul interviului, vedeta i-a spus adio lui Ilie Nastase.

Brigitte Sfat si Ilie Nastase au anuntat ca divorteaza la inceputul lunii trecute, dar actele au expirat

Brigitte si Ilie Nastase s-au casatorit in 2013, iar relatia lor a fost presarata cu numeroase scandaluri, despartiri si impacari. Fostul tenismen este la al doilea mariaj esuat. Prima lui sotie a fost Amalia Nastase. Ei au anuntat separarea in prag de Valentine’s Day in 2010, dupa 13 ani de relatie si 7 de casnicie. Amalia si Ilie Nastase au impreuna doi copii.

