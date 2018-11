Ce e RUȘINOS pentru romance, pentru Michelle Obama e o datorie: A anunțat ca fiicele sale sunt concepute prin fertilizare in vitro - VIDEO

Fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, dezvăluie, în cartea de memorii ”Becoming”, că s-a confruntat cu dificultăţi în căsătorie şi în sarcina celor două fiice, relatează BBC News.

Ea dezvăluie un avort spontan şi faptul că a recurs la fertilizarea in vitro pentru a le concepe pe cele două fete, Malia şi Sasha, scrie news.ro.

Michelle Obama a declarat, în emisiunea Good Morning America de la ABC, că s-a simţit ”pierdută şi singură” după avortul spontan care a avut loc în urmă cu 20 de ani.

Ea dezvăluie - tot în această carte de 426 de pagini, care urmează să apară marţi - că, împreună cu soţul său, fostul preşedinte Barack Obama, au făcut terapie de cuplu.

După apariţia cărţii, fosta Primă Doamnă va efectua un turneu de promovare în zece oraşe, între care şi Londra.

”Am simţit că am eşuat, pentru că nu ştiam cât de obişnuite sunt avorturile spontane, deoarece nu vorbim despre ele”, a declarat la ABC fosta avocată şi administratoare de spital.

”Ne instalăm în durerea noastră şi ne gândim că suntem, cumva, frânte”, a continuat ea, adăugând că ”este important să se vobească cu mamele tinere despre faptul că au loc avorturi spontane”.

Ea a declarat că, la vârsta de 34 de ani, şi-a dat seama că ”ceasul biologic este real” şi că ”producerea ovulelor e limitată”, ceea ce a determinat-o să hotărască să recurgă la fertilizarea in vitro.

”Cred că este cel mai rău lucru pe care ni-l facem unele altora, ca femei, şi anume să nu ne spunem adevărul despre corpurile noastre şi despre cum funcţionează”, i-a spus Michelle Obama lui Robin Roberts la Good Morning America.

Relaţia sa de cuplu a întâmpinat dificultăţi uneori, mai ales după ce soţul său a intrat în legislatură la nivelul statului, lăsând-o singură acasă, unde a fost nevoită să-şi administreze singură injecţii în cadrul procedurii de fertilizarea in vitro, dezvăluie fosta Primă Doamnă.

”Pentru noi, consilierea cu privire la căsătorie a fost una dintre metodele prin care am învăţat să vorbim despre disensiunile noastre”, a declarat ea pentru ABC.

”Cunosc prea multe cupluri tinere care se confruntă cu dificultăţi şi cred cumva că e ceva greşit cu ele. Iar eu vreau să ştie că Michelle şi Barack Obama, care au o căsnicie fenomenală şi se iubesc unul pe celălalt, lucrează la căsătoria lor”, a spus ea.

”Şi primim ajutor în căsătoria noastră, atunci când avem nevoie”, a adăugat fosta Primă Doamnă.

Ea povesteşte, în carte, seara de vară în care s-a îndrăgostit, la Chicago, de Barack Obama.

”Imediat ce mi-am dat voie să simt ceva pentru Barack”, scrie ea, ”sentimentele au năvălit - o explozie de dorinţă, recunoştinţă, împlinire, uimire”.

EXCLUSIVE: @MichelleObama to @RobinRoberts on suffering a miscarriage 20 years ago: “I felt lost and alone.” More coming up on @GMA and then watch the @ABC special covering her journey to motherhood and more from her memoir, "Becoming," Sunday night 9/8c. https://t.co/LivWLBgeRA pic.twitter.com/gzIe8LTYC2