Ce e "Scrisoarea despre Dumnezeu" a lui Einstein si de ce valoreaza o avere

Albert Einstein google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Albert Einstein a redactat spre sfarsitul vietii sale o Scrisoare despre Dumnezeu care azi valoreaza o avere. Scrisoarea lui Einstein s-a vandut la licitatie cu o suma pe care n-o vei strange nici macar intr-o viata, prin munca. Nu-ti imagina ca Einstein a scris ceva frumos despre credinta in Dumnezeu. Savantul a fost un ateu convins si nici cu putin timp inainte de a muri nu a avut alta parere. Prin urmare, Scrisoarea despre Dumnezeu de o pagina si jumatate nu este altceva decat o opinie sau o nota redactata ca reactie la lucrarile filosofului german Eric Gutkind, cu care era contemporan. Einstein a scris-o in 1954, cu un an inainte de a muri. Avea 74 de ani pe-atunci, iar cei care au descoperit-o ...