Ce este hernia de disc, boala de care este suspect Liviu Dragnea. Cum se poate evita operatia

Iata tot ce trebuie sa stii despre hernia de disc. Care sunt modurile de prevenire si care sunt simptomele? De asemenea, iata si tratamentul pentru cea mai des intalnita boala din secolul 21. Durerile de spate netratate pot duce la complicatii foarte grave. Hernia de disc este deseori rezultatul unei uzuri legate de imbatranire care se numeste degenerarea nucleului pulpos. Odata cu inaintarea in varsta, discurile pierd continutul de lichid. Lucrul acesta produce o mai putina flezibilitate si o predispunere la fisurare sau rupere, din pacate, chiar si daca vine vorba de o micamiscare sau rasucire.

Ce este hernia de disc: tratament si simptome

Specialistii sustin ca posibile cauze ale herniei de disc sunt: fumatul, predispozitia catre sedentarism, statul prelungit pe scaun, efort fizic exagerat dupa un repaos mare, ridicarea greutatilor gresit, inaintarea in varsta si traumatismele coloaei vertebrale. Diagnosticarea bolii se fac printr-un examen clinic: radiografie, RMN, tomografie computerizata, alaturi de mielografie.

Simptomele sunt in functie de zona in care apare aceasta. Daca hernia este limbara, durerile in zona copselor, a feselor sunt cele ce vor indica asta, daca hernia este cervicala, durerile sunt la nivelul umerilor si al bratelor. “O hernie de disc trebuie operata atunci cand avem durere rebela la tratament, cand avem deficit motor in evolutie severa, sub tratament, sau daca apare incontinenta urinara. Atentie mare la definitia deficitului motor, pentru ca, de cele mai multe ori, mersul schiopatat, de exemplu, este rezultatul apararii dureroase si nu al unui deficit motor real,” a spus medicul Ovidiu Palea, despre hernia de disc.

Hernia de disc: Operatia nu este necesara!

Doctorul Ovidiu Palea a afirmat faptul ca atunci cand vine vrba de o hernie de disc, nu operatia este prima solutie. “Frecvent este luata in discutie operatia, desi nu este necesara! Avem aceste hernii de ani si ani de zile, in general fara simptome, iar in momentul in care apar crizele, de cele mai multe ori trec prin repaus scurt (maxim 2-3 zile) si tratament cu antiinflamatoare. De fapt, riscul ca o hernie sa se rupa si ne paralizeze este extrem de mic.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.