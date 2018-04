Ce este pancreatita acuta, boala care l-a ucis pe tanarul solist Avicii? Cauze și simptome

ShareTweet In mod normal, pancreasul secreta un lichid bogat in enzime, necesare digestiei, initial neactivate, prin canalul pancreatic in duoden. Blocajul canalului pancreatic de catre o „piatra” biliara la nivelul sfincterului Oddi opreste evacuarea fluidului pancreatic. De obicei, daca blocajul este temporar, provoaca daune limitate, dar, daca blocajul pesista, enzimele care intre timp s-au activat, se acumuleaza in pancreas si incep pentru a digera celulele pancreasului, cauzand inflamatie severa. In cazul consumului de alcool sustinut, de exemplu o sticla de vin, 8 sticle de bere sau 500 ml alcool tare pentru mai mult de 3 pana la 5 ani, poate provoca anumite leziuni specifice, de tipul unor ductule in canalul pancreatic care in final pot bloca evacuarea enzimelor. Un atac de pancreatita poate fi declansat de un abuz alcoolic punctual sau printr-o masa cu un consum excesiv de grasimi. Cauzele pancreatitei • litiaza biliara • abuzul de alcool sau metanol • medicamente cum ar fi inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (ECA), azatioprina, furosemid, 6-mercaptopurina, pentamidina, sulfamide si valproat • utilizarea de estrogen la femeile cu un nivel ridicat de lipide in sange • nivelurile ridicate de calciu in sange (care pot fi cauzate de hiperparatiroidism) • oreionul, virusul Coxsackie B si citomegalovirusul • un nivel ridicat de trigliceride in sange (hipertrigliceridemie) • leziuni ale pancreasului cauzate de o interventie chirurgicala sau endoscopie • leziuni ale pancreasului cauzate de leziuni sau contondente penetrante • cancerul de pancreas • reducerea aportului de sange la pancreas cauzata de exemplu, de o tensiune arteriala severa scazuta • pancreatita ereditara, inclusiv un procent mic de persoane cu fibroza chistica sau gene de fibroza chistica • transplantul de rinichi • sarcina Majoritatea pacientilor cu pancreatita acuta prezinta dureri abdominale severe la nivelul abdomenului superior, „in bara”, imediat sub stern si rebordul costal. Durerea iradiaza in spate, in aproximativ 50% din cazuri. Rareori, durerea este resimtita mai intai la nivelul abdomenului inferior. In cazul in pancreatita acuta este cauzata de calculi biliari, durerea incepe de obicei dintr-o data si atinge intensitatea maxima in cateva minute. Mai mult pe sanatate.bzi.ro ShareTweet