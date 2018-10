Ce face Bill Gates la Microsoft acum ca nu mai e seful companiei

Bill Gates google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bill Gates, desi ocupat cu o multime de alte lucruri in prezent, inca isi dedica destul de mult timp pentru a contribui personal la produsele oferite de Microsoft. In prezent, ai mai multe sanse sa auzi de Bill Gates intr-un context caritabil de tipul ”a donat, a facut, a ajutat”, decat sa-l mai gasesti asociat cu Microsoft in sine. Nici nu mai e cel mai bogat om din lume, asa ca pierde inca un mod de adresare. Totusi, Bill Gates e departe de a se fi retras din businessul Microsoft. Cofondatorul gigantului tech nu e doar filantrop, ci inca se ocupa personal de diverse aspecte legate de companie. Satya Nadella e acum figura reprezentativa pentru companie, insa din umbra, Gates ramane unul dintr ...