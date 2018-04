Ce face fata asta in pat, in fiecare noapte, pana la 3 dimineata. Iubitul nu a mai suportat si a parasit-o!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Selfie-ul este o moda care a prins pe toata lumea, de la minori si pana la persoane care au ajuns la varsta a treia. Cu toate acestea, insa, unele persoane abuzeaza de aceasta practica si o duc pana la limita penibilului. Este si cazul lui Charlotte Michaels, o tanara din Marea Britanie in varsta de 23 de ani, care a dezvoltat o adevarata obsesie pentru fotografiile de tip selfie. Poate parea greu de crezut, insa fata isi face sute de selfie-uri zilnic. A devenit un obicei sa si faca poze chiar si la evenimente unde acest lucru este total nepotrivit, de exemplu la inmormantari. La finalul zilei, Charlotte obisnuieste sa stea pana tarziu in noapte, de multe ori pana la 3 dimineata, ca sa le editeze. Dupa editare, britanica are ...