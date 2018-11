Ce face o stewardesa cand crede ca n-o vede nimeni. Au filmat-o pe ascuns

Interviu EXPLOZIV cu Dan Dungaciu, profesor universitar. Poziționarea Bisericii Ortodoxe Romane Lipsa unor dezbateri serioase în ceea ce privește soarta românilor din Ucraina în contextul crizei bisericești m-a deter ...

Octavian Hoandra, premiat de APTR pentru promovarea valorilor și culturii Octavian Hoandră va primi trofeul pentru promovarea valorilor și culturii, la cel mai bun talk show. Emisiunea Realitatea Românească, moderată de Octavian Hoandră, vă oferă invitați de calitate, în fiecare vineri și sâmbătă, de la ora 21.00. Octavian Hoandră și-a început cariera jurnalistică la 30 de ani, având la acea vârstă o comuniune cu scrisul […] The post Octavian Hoandră, premiat de APTR pentru promovarea valorilor și culturii appeared first on Cancan.ro.

Produsele din grau si porumb s-ar putea scumpi. Chiar Mugur Isarescu a spus-o! Produsele din grâu şi porumb s-ar putea scumpi în perioada următoare, chiar dacă avem producţii record în agricultură, î ...

Apariție neașteptata in direct la Kanal D! Ce a cautat “Carla’s Dreams” in emisiunea prezentata de Andreea Mantea Fanii emisiunii prezentată de Andreea Mantea la Kanal D au avut parte de o surpriză! La un moment dat, în platoul emisiunii și-a făcut apariția “Carla’s Dreams”! Nu, nu este vorba despre artistul de peste Prut, care a cucerit topurile muzicale românești împreună cu colegii săi, ci de un concurent al show-ului, care și-a dorit […] The post Apariție neașteptată în direct la Kanal D! Ce a căutat “Carla’s Dreams” în emisiunea prezentată de Andreea Mantea appeared first on Cancan.ro.

Atac armat intr-un bar din California! Cel puțin 12 oameni au murit Un nou atac armat în Statele Unite ale Americii! Cel puțin 12 persoane, inclusiv un ofițer de poliție, au murit în urma atacului armat comis joi (8 noiembrie) în barul Borderline Bar and Grill din orașul Thousands Oaks, aflat în California. Autoritățile au informat că suspectul a fost găsit mort înauntru. Motivul atacului este momentan necunoscut, […] The post Atac armat într-un bar din California! Cel puțin 12 oameni au murit appeared first on Cancan.ro.

Revelion cu repetiție alaturi de Fuego, la TVR 2! GALERIE FOTO Nu o să-ți vină să crezi ce mare petrecere a pregătit Paul Surugiu și echipa lui, duminică, de la ora 15.00, la TVR 2, cu cele mai frumoase și iubite melodii de muzică populară. Atmosfera va fi una de mare sărbătoare, cu tradiție, premieri, vorbe frumoase și multă muzică bună, aleasă pe sprânceană.(CITEȘTE ȘI: ”GINERELE” CUNOSCUTULUI […] The post Revelion cu repetiție alături de Fuego, la TVR 2! GALERIE FOTO appeared first on Cancan.ro.

Cați bani caștiga soția lui Kamara din videochat. ”Lucrez cate opt ore pe zi” Mamă a unui băiețel, Oana, încă soția lui Kamara Ghedi (42 de ani), de la trupa Alb și Negru, este una dintre puținele femei din România care a avut curaj să recunoască public că face videochat pentru a se întreține. Vestea că Oana a primit recent premiul cel mare, în cadrul Festivalului Internațional de Videochat, […] The post Câți bani câștigă soția lui Kamara din videochat. ”Lucrez câte opt ore pe zi” appeared first on Cancan.ro.

Manfred Weber, desemnat candidatul PPE la presedintia viitoarei Comisii Europene Germanul Manfred Weber a fost ales joi, la Helsinki, candidatul Partidului Popular European (PPE) la preşedinţia viitoarei Comisii Europene (2019-2024). Weber a fost votat de 492 de delegaţi PPE (79,2%) şi declarat câştigător în dauna finlandezului Alexander Stubb, care a obţinut 127 de voturi (2 ...

Noul presedinte al Tesla, in locul lui Elon Musk, va fi australianca Robyn Denholm Robyn Denholm, în prezent director financiar la Telstra, cea mai mare companie de telecomunicaţii din Australia, va deveni noul preşedinte al boardului Tesla, în locul lui Elon Musk.