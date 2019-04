Ce face Razvan Marin astazi la Amsterdam

Razvan Marin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presa belgiana a anuntat ca Razvan Marin se va afla astazi la Amsterdam pentru a efectua vizita medicala la echipa la care va fi transferat in vara, Ajax. Razvan Marin este cu un picior la Ajax! Directorul sportiv al clubului a facut anuntul despre super-transferul romanului Potrivit Le Soir, Marin a primit permisiunea clubului Standard Liege de a merge in Olanda pentru testele medicale, apoi internationalul roman va semna contractul cu Ajax, care va fi valabil cinci ani. Presa olandeza a anuntat ca Ajax a ajuns la un acord cu Standard pentru transferul internationalului roman pentru suma de 12 milioane de euro. Razvan Marin a inscris un gol din penalti in meciul castigat, miercuri, in deplasare, ...