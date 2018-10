Ce facea Cristian Boureanu, in timp ce Valentina Pelinel se casatorea cu Borcea!

Valentina Pelinel si Cristi Borcea si-au unit destinele, duminica, in fata Lui Dumnezeu, in Budapesta, acestia avandu-i aproape pe toti cei apropiati. Valentina Pelinel si Cristi Borcea au trait clipe de neuitat, iar acum povestea lor de dragoste este deplina, sunt parintii unui baietel minunat, iar in doar cateva luni isi vor putea strange la piept si gemenele.

Daca Valentina Pelinel si Cristi Borcea au avut o zi de poveste, nici pentru Cristian Boureanu, fostul sot al Valentinei Pelinel, lucrurile nu au stat altfel. Cristian Boureanu a decis sa-i faca si el iubitei lui o surpriza pe masura si a dus-o in cel mai romantic oras, Paris. Cristian Boureanu si Laura Dinca s-au distrat, s-au plimbat pe strazile romantice ale Parisului, au savurat mancare buna si si-au facut declaratii de iubire sub clar de luna pariziana.

