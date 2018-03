Ce facea Irinel Columbeanu pe timpul lui Ceausescu. Serghei Mizil il face praf: 'Imi e scarba..."

Serghei Mizil

Irinel Columbeanu a ajuns in gura lui Serghei Mizil in urma cu ceva vreme. Acesta din urma a fost extrem de dur la adresa omului de afaceri.

Irinel Columbeanu, tatal unei fete din mariajul pe care l-a avut cu Monica Gabor, a avut o viata foarte plina. In tinerete, acesta a facut parte din gasca in care erau Madalin Voicu, Serghei Mizil si Nicu Ceausescu.

In urma cu ceva timp, Irinel Columbeanu, care a fost maresa dragoste a printesei Brianna Caradja, l-a scos din minti pe Serghei Mizil, dupa ce a afirmat ca a avut de suferit in vremurile comuniste.

Deranjat de cele spuse de Irinel Columbeanu, Serghei Mizil n-a fost deloc bland la adresa omului de afaceri.

“He, acum zice ca a fost dizident. Asta zice acum ca n-a avut voie sa lucreze. Era dizident cu piscina, cinematograf in vila, jacuzzi si dus scotian. Se si omora asta cu munca, imi e scarba. Mai venea la mare, la munte cu noi, datorita lu’ tacsu”, rabufnea Serghei Mizil intr-un interviu pentru Jurnalul National.

Mancarurile preferate ale dictatorilor. Gusturile lui Ceausescu, ironizate de BBC

Mancarea iti poate afecta comportamentul, intestinele, dar si … viziunea despre lume, scriu Victoria Clark si Melissa Scott, autoarele volumului „Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants”.

Cele doua autoare descriu in detaliu obiceurile alimentare ale unora dintre cei mai temuti dictatori ai secolului 20. Interesant este ca, pe masura ce imbatraneau, toti acesti dictatori au devenit cu adevarat obsedati de puritatea mancarii pe care o consumau, scrie BBC. Fondatorul Coreei de Nord, Kim Il-sung, avea oameni care ii alegeau manual toate boabele de orez pe care le consuma. Mai mult, a infiintat un intreg institut a carui unica responsabilitate era sa ii ofere liderului suprem sfaturi pentru a trai mai mult.

Nicolae Ceausescu a enervat multi dintre liderii de stat pe care i-a vizitat prin insistenta de a consuma numai si numai mancare luata de acasa. De exemplu, Tito, liderul fostei Iugoslavii, a fost socat de insistenta lui Ceausescu de a bea sucul de legume crude cu paiul, evitand toate partile solide.

Majoritatea dictatorilor au provenit din familii sarace, de tarani, iar mancarurile preferate din copilarie erau, desigur, straine de orice reteta Cordon Bleu. Tito adora pur si simplu grasimea de porc, iar, cat se afla in tara, Nicolae Ceausescu consuma foarte des o tocana in care erau folosite absolut toate partile puiului (da, ciocul si ghearele erau si ele in mancare).

