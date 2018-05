Ce facem cand incisivii copiilor cresc stramb

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterea copiilor este o perioada plina atat cu bucurii, dar si cu provocari. Aproape orice problema in dezvoltarea celor mici este perceputa ca fiind un semnal de alarma de catre parinti, care devin cu ingrijorati in ceea ce priveste sanatatea si bunastarea copilului lor. Una dintre cele mai frecvente intrebari pe care parintii o pun este "De ce ies stramb dintii copilului meu?", iar raspunsul potrivit poate fi primit in urma unei vizite la medicul ortodont. In continuare, doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodontie, explica metodele prin care pot fi tratate probleme precum dintii permanenti care au crescut stramb la copil sau maxilar sau mandibula cu o pozitie neobisnuita. Ca si dintii de lapte, de obicei, primii ...