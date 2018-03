Ce firme vor furniza alimente Spitalului Militar Constanta (document)

Ministerul Apărării - U.M 02175 Constanța (Spitalul Militar) a încheiat contracte de achiziție alimente cu firmele Stedyan Com SRL, Ned Com și Granbis SRL. Valoarea totală a contractelor este de 22.439,68 lei, criteriul de atribuire al acestora fiind cel mai scăzut preț.Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 25 martie 2018, SC Granbis SRL, a fost înființată în anul 1994 și are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de 200 de lei.Asociații firmei sunt Nicolae şi Ioana Biserică. Nicolae Biserică este şi administratorul societăţii. Cei doi nu mai figurează ca asociaţi sau administratori în alte societăţi comerciale.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Potrivit Ministerului Finanţelor, pe anul 2016, societatea a declarat o cifră de afaceri de 10.854.454 de lei, un profit de 963.610 de lei și un număr de 15 angajaţi.Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 25 martie 2018, SC Stedyan Com a fost înființată în anul 2003 și are sediul social în Brăila.Societatea are un capital social subscris de 225.200 lei, integral vărsat şi un singur asociat, Dumitru Dănuţ Sterea care este şi administratorul societăţii.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Potrivit Ministerului de Finanţe, pentru anul fiscal 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 10.878.473 de lei, un profit de 194.706 de lei şi un număr de 28 de angajaţi.Societatea Ned Com a fost înființată în anul 1995 în municipiul Constanța. Potrivit Registrului Comerțului, interogat la data de 25 martie 2018, capitalul social al firmei este de 132.750 lei, integral vărsat, compus din 750 părți sociale, fiecare a câte 177 de lei.Asociații societății sunt Commsecure Limited, cu sediul în Cipru și Nedelcu Leonard-Cristian care este și administratorul firmei.Domeniul de activitate principal îl reprezintă comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.Potrivit Ministerului de Finanţe, pentru anul fiscal 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 39.942.137 de lei, un profit de 463.169 de lei şi un număr de 40 de angajaţi.