Ce gafa a facut Dancila la intalnirea cu premierul Spaniei. Guvernul a taiat imaginile din inregistrare

Premierul Romaniei si-a facut o obisnuinta din tratarea intalnirilor oficiale cu stangacie si lipsa de profesionalism.

Pe langa greselile gramaticale care se strecoara frecvent in discursul prim-ministrului, Viorica Dancila a demonstrat, in repetate randuri, ca nu se pregateste asa cum se cuvinte inainte de participarea la evenimentele oficiale unde trebuie sa ne reprezinte tara. O intamplare recenta poate fi oferita drept exemplu: intalnirea Vioricai Dancila cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

Premierul Viorica Dancila s-a intalnit joi, 6 septembrie, cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, la Palatul Moncloa, unde cei doi sefi de Guvern au semnat o serie de memorandumuri. Prim-ministrul de la Bucuresti s-a confruntat din nou cu probleme legate de protocol, insa, nestiind exact pe ce scaun sa se aseze. Astfel ca, initial, in cadrul vizitei, reprezentanta Guvernului Romaniei s-a asezat pe scaunul premierului spaniol.

Acest moment jenant nu apare totusi in imaginile oficiale publicate de Guvern pe platforma YouTube, insa intreaga scena de confuzie poate fi urmarita in filmarea agentiei de stiri spaniole Atlas, conform Stirile Pro Tv. Nu este pentru prima oara cand din inregistrarile Guvernului sunt scoase astfel de momente jenante, in care premierul Romaniei demonstreaza ca nu gestioneaza aceste aparitii oficiale in mod corespunzator. Spre exemplu, in urma intalnirii de la Vatican, imaginile oficiale ale Guvernului au fost publicate fara sunet, pentru a nu se auzi modul defectuos in care Viorica Dancila se exprima intr-o limba straina. In schimb, din filmarile si articolele oferite de presa italiana, a reiesit modul in care Suveranul Pontif a glumit cu Viorica Dancila, dar si o parte din exprimarile problematice ale prim-ministrului Romaniei.

