Ce gandesti si ce spui

– Bai, sa vezi ce mi s-a intamplat, zice primul. Eram in parc, am vazut o doamna care venise cu copilul la joaca si avea multe baloane-n mana. Am vrut sa-i zic: “vai, dar ce baloane frumoase aveti!”, dar am gresit si i-am spus: “vai, dar ce balcoane frumoase aveti!”… Si m-a balacarit femeia, m-a facut cu ou si cu otet, a fost nasol rau de tot…

Celalalt se uita dispretuitor la el, dupa care-i zice:

– Asta a fost nasol??? Pai atunci stai sa-ti zic ce am patit eu. Eram cu nevasta-mea la un picnic si am vrut sa-i zic: “da-mi untul”. Ei, si m-am incurcat si i-am zis din greseala: “baga-mi-as p**a in ma-ta de nenorocita care esti, ca mi-ai distrus viata si mi-ai mancat tineretea”!

