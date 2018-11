Ce gasim in crenvursti? Unii au doar 4% carne. Pana la 11 aditivi

carnati

Un studiu asupra crenvurstilor de pe piata realizat de Asociatia Pro Consumatori (APC) releva ca produsele au un continut de carne ce variaza intre 96% si doar 4% si pana la 11 aditivi, printre care carminul - un colorant natural obtinut din insecte si folosit in toata industria alimentara, potentator de aroma si agent de ingrosare.



In vederea realizarii studiului, APC a achizitionat din hipermarketuri si supermarketuri 43 de tipuri de crenvursti, potrivit unui comunicat al asociatiei.



In 93% dintre produse s-a gasit carne intr-o proportie ce variaza de la 96% la 4%, astfel:

pieptul de pui - intre 23% si 80%,

carnea de pui - intre 13% si 88%,

carnea de porc - intre 17% si 93%,

carnea de vita - intre 8% si 79%,

carnea de curcan - intre 4% si 96%,

pieptul de curcan - 53%,

carnea separata mecanic (carcasa macinata) - intre 50% si 79%.



La 7% dintre produsele analizate nu apare mentionata in lista ingredientelor cantitatea de carne folosita.



Peste un sfert dintre crenvursti - 26% - sunt facuti cu carne separata mecanic, de pui sau de curcan. Aceasta se obtine din macinarea carcasei si pasarea pastei (care cuprinde macinatura de os, maduva osoasa si celelalte tesuturi comestibile) sub presiune.



APC prezinta in continuare 10 marci de crenvursti dupa continutul de carne:





1. Pikok/Polonia cu 93% carne din pulpa de porc si fara aditivi;



2. Golfera/Italia cu 88% carne de pui si 2 aditivi;



3. AIA/Italia cu 88% carne de curcan si pui, dar cu 5 aditivi;



4. Dulano/Germania cu 87% carne de porc si 2 aditivi;



5. Aldis/Romania cu 87% carne (60% piept de pui si 27% carne lucru pui) cu 3 aditivi;



6. Martinel/Reinert/Romania cu 85% carne de porc si 3 aditivi;



7. Pikok/Polonia cu 85% carne (72% piept de pui si 13% carne din pulpa de pui) si 9 aditivi;



8. Perfect Poultry/Slovenia cu 82% carne de pui si 5 aditivi;



9. Agil/Romania cu 80% piept de pui si fara aditivi;



10. Zimbo/Ungaria cu 80% carne (60% carne de porc si 20% carne de vita) si 5 aditivi.





Dintre produsele analizate, 93% contin aditivi alimentari, adica E-uri, de la doi pana la 11 astfel de produse.



Dupa numarul de aditivi alimentari, iata top 10 al marcilor de crenvursti:



1. Campofrio cu 11 aditivi;



2. Caroli/Familia cu 10 aditivi;



3. Pikok, Caroli, AIA, cu 9 aditivi;



4. Casa Gruia, Banat Bun cu 8 aditivi;



5. Carrefour, Fox, Meda, Auchan cu 7 aditivi;



6. Baroni, Casa Gustului, Cris-Tim, Elit, Cora cu 6 aditivi;



7. AIA, C+C, Zimbo, Agil, Auchan, Perfect Poultry, Baroni, Cris-Tim cu 5 aditivi;



8. Mega Image, Angst, Ifantis, Pick, Unicarm,Prodprosper cu 4 aditivi;



9. Transavia, Angst, Reinert, Aldis cu 3 aditivi;



10. Dulano, Golfera, Angst cu 2 aditivi.



In cadrul cercetarii s-au gasit si 3 marci de crenvursti fara aditivi alimentari:



1. Pikok cu 93% carne din pulpa de porc;



2. Agil cu 80% piept de pui;



3. Forzoso cu 59% carne pui si 29% piele pui.



La 91% din produsele analizate s-a folosit nitrit de sodiu, un conservant alimentar care poate genera anumite afectiuni medicale daca produsul alimentar este pregatit pentru consum prin prajire.



Colorarea se face in cazul a 42% dintre produsele analizate cu carmin/E120/acid carminic - un colorant rosu stralucitor obtinut dintr-o specie de insecta numita cosenila. Carminul este folosit la diverse produse alimentare, printre care mezeluri, sucuri, bauturi alcoolice, iaurturi cu fructe, dulciuri, gemuri si ketchup.



Tot aproximativ jumatate dintre crenvurstii analizati - 44% - contin monoglutamat de sodiu pentru potentarea gustului si aromei.



La 9% dintre produsele analizate s-a folosit caragenan, un agent de ingrosare suspect de aparita anumitor afectiuni medicale.

