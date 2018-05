Ce i-a șoptit Prințul Harry lui Meghan Markle cand a a ajuns in fața altarului

S-a declanșat la București războiul total. Care, vom vedea, se externalizează. Cele două tabere, Guvernul plus majoritatea parlamentară, pe de-o parte, și Președinția plus opoziția pe de altă parte, sunt decise să utilizeze întreg arsenalul. Iar armele sunt letale. E interesant și dramatic totodată ...

Încă de când s-a aflat că formează un cuplu, presa de pe întreg mapamondul „a fost cu lupa" asupra celor celor doi proaspăt căsătoriți: Ducele și Ducesa de Sussex. Ulterior, când s-a aflat de logodnă, respectiv nuntă au început să curgă și criticile, dar și încălcarea regulilor vechi de sute de ani.Una dintre acestea se […]