Ce i-a promis presedintele Serbiei lui Liviu Dragnea

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament. "Am avut o intalnire foarte buna cu domnul presedinte Vucic, cu care am o relatie de prietenie foarte buna. Am discutat teme imortante pentru Romania si Serbia si anume conexiunea dintre Timisoara si Belgrad pe autostrada, dar nu numai acest lucru. Am vorbit de un proiect de conexiune Constanta Bucuresti Belgrad Slovenia Croatia Italia, pe autostrada si un tren de mare viteza. De asemenea, de interconectarea pe gaze, pe transportul de petrol. Am vorbit despre rezolvarea, nu neaparat a problemei, a unor mici neintelegeri de la Portile de Fier, precum ...