Ce i-a transmis Ilie Nastase Simonei Halep dupa ce a aflat ca are hernie de disc

Ilie Nastase si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ilie Nastase a dezvaluit ce mesaj i-a transmis sportivei din Constanta, dupa ce aceasta a anuntat ca nu se va opera. "Simonei i-am spus sa se odihneasca, s-o ia apoi de la capat. Daca nu apuca sa se refaca pe deplin, o s-o tina numai in accidentari. Ea a mai avut accidentari si la glezna. Nu isi risca toata cariera pentru bani”, a spus Nastase. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ilie nastase : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:69114,domain:"n.ads5-adnow.com"}); BZI.ro ...