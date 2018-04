Ce iți aduce luna APRILIE, in funcție de zodie

ShareTweet Din punct de vedere astrologic, aceasta luna aprilie este asa cum ii este si reputatia, amestecata, cu de toate, si din punct de vedere meteorologic dar si al emotiilor sau intamplarilor din viata fiecaruia, gratie influentei astrale. Indiferent cat de mult ne influenteaza planetele, si noi insine avem un urias rol in crearea propriei noastre stari si vieti. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Saturn iti va testa determinarea si entuziasmul in prima saptamana deci seteaza-ti obiectivele precis. In a doua saptamana, relatiile, comunicarea si asocierile sunt resursele ce iti fac viata mai usoara. Luna noua iti va aduce schimbari surprinzatoare de situatii. Este important sa nu te incordezi pentru ca Chiron abia intra pentru 9 ani in Berbec, semnul tau, pe 14 aprilie si ai nevoie sa te acomodezi bland cu energia aceasta. In ultima parte a lunii, continua sa te misti mai incet si astfel multe se vor rezolva si clarifica de la sine. TAUR (21 aprilie – 21 mai) Pentru tine este o luna foarte placuta de la cap la coada. Venus te acompaniaza si Soarele va intra in semnul tau. In prima jumatate a lunii, Marte si Saturn iti vor da energie si determinare de care vor beneficia toate eforturile tale. La jumatatea lunii, nu te astepta la prea multe de la altii sau de la tine, pentru ca asteptarile creaza o stare care iti poate afecta acest timp propice. In ultima parte a lui aprilie, lucrurile devin ceva mai serioase dar sa ramai deschis si flexibil si solutiile vor veni spre tine. GEMENI (22 mai – 21 iunie) Pe durata acestei luni vei fi alertat de intelegeri eronate, interpretari sau lucruri incomplete referitoare la ultimele proiecte lasate in derulare din aprilie. Din fericire, tu nu duci lipsa de idei bune, asa incat vei duce totul la rezultate satisfacatoare. Ai nevoie sa ai rabdare, in special in prima parte a lunii. Priveste indeaproape orice situatie, cantareste bine lucrurile si apoi sa ai o abordare de pas cu pas ca sa aduci imbunatatiri. Finalul lui aprilie iti aduce tot suportul necesar. Sa fii deosebit de atent la comunicarea clara si onesta, atat a ta cat si a celor din jur spre tine. RAC (22 iunie – 23 iulie) Prima jumatate a lunii este dominata de contacte noi si de hranirea si intretinerea relatiilor. Bucura-te sa imparti frumusetea vietii cu alti oameni. Compromisurile sunt inevitabile pe durata existentei umane, dar nu exagera. Altfel, nu te vei simti liber iar Luna noua din Berbec, impreuna cu Uranus, vor lovi din plin ca sa aduca un aer puternic de eliberare vrei nu vrei. Totusi, Luna iti va imbogati viata cu inovatii proaspete. Iata o buna oportunitate sa iti dai un impuls si un nou start unde ai nevoie! In ultima parte a lui aprilie, se va instala mai mult calm si mai multa armonie. LEU (24 iulie – 23 august) Iata un aprilie creativ pentru tine ! Incepi luna cu analize detaliate in domeniile vietii in care ai nevoie. Daca este ceva ce trebuie schimbat, poti actiona imediat. Asuma-ti responsabilitatea pentru a face pasi intr-o noua directie. Nu tinti exagerat de sus dar fa ceva. In primele trei saptamani ai cele mai bune sanse sa resusciti situatii blocate sau sa creezi ceva complet diferit pe care o poti modela si stabiliza in ultima parte a lunii. Continuarea pe sfatulparintilor.ro ShareTweet