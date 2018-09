Ce-i las copilului meu? O casa pentru care am muncit toata viata. Un cont in banca pentru care am renuntat la toate vacantele mele sa strang niste euro in fiecare luna. Niste terenuri mostenire de care am tinut cu dintii toata viata. Nu mai valoreaza mare lucru, dar are acte de proprietate. Ce-i las copilului meu ?

Ce am agonisit facand mari sacrificii toata viata. Asta in cel mai fericit caz. Ca in cazurile nefericite sunt parinti care le lasa copiilor cladiri impovarate de credite pentru care chiar copiii platesc toata viata. Sunt parinti care le lasa copiilor niste procese de succesiune in care fratii se judeca si se urasc ani intregi pentru o usa, doua ferestre si trei palme de pamant. Iar cel mai negru scenariu ii are in poveste pe acei parinti care supravietuiesc copiilor lor si care afla ca nu mai au cui ce sa lase. Straduiti-va sa le dati copiilor, nu sa le lasati. Nu sacrificati vacante si evenimente si bucurii si scoli bune si haine frumoase si experiente memorabile pentru case ingropate in datorii cu scuza ca le veti lasa ceva copiilor vostri. Viata e despre astazi. Maine e relativ.

Astazi tu poti sa traiesti o viata frumoasa iar daca parintii sunt fericitii copiii sunt si mai fericiti. Nu lasati grijile materiale sa ia locul bucuriilor sufletesti. Cele mai bune lucruri pe care le puteti lasa sunt amintirile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.