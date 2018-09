Ce ii spunea Liviu Dragnea lui Traian Basescu: '' Sa te fereasca Dumnezeu sa intrii in 'gura' Gabrielei Firea''

Gabriela Firea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul Partidului Social Demcorat, Liviu Dragnea, se afla in plin razboi cu primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, iar in ultimele zile declaratiile edilului au devenit tot mai transante si taioase. Insa Dragnea nu ar trebui sa fie surprins de aceasta evolutie. Chiar el, in urma cu cativa ani, il sfatuia prieteneste pe seful sau de atunci pe linie de partid, Victor Ponta, sa nu care cumva sa intre vreodata "in gura" Gabrielei Firea. "Ii spuneam si lui Victor, 'Sa te fereasca Dumnezeu sa intri in gura lui Gabi Firea'. Eu nu stiu ce-a avut Basescu in cap", a precizat Dragnea, in 2014 la o reuniune de la Bacau. Gabriela Firea se bucura de sustinerea a mai multor personalitat ...