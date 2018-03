Ce informatii detine Facebook despre utilizatorii retelei sociale. Cum putem afla informatiile inregistrate

Un utilizator de pe Twitter a descoperit că între datele pe care le-a descărcat de pe Facebook, a găsit un jurnal detaliat al apelurilor și SMS-urilor efectuate și primite, informează EVZ.ro Mai exact, data și ora fiecărui apel sau SMS erau înregistrate, la fel și durata convorbirilor. Mai jos vei găsi informații despre cum poți descărca toate datele pe care le are Facebook despre tine, dar vei afla și la ce să te aștepți.Datele pe care le are Facebook despre tine îți vor fi livrate într-o arhivă, iar pentru a face asta, va trebui să navighezi în meniul Settings. Aici, pe pagina principală, vei vedea în partea de jos un link cu textul Download a copy of your Facebook data.Sursa foto si text: EVZ.ro