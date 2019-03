Ce inseamna cand visezi serpi. Puncte cheie de interpretare. Sa te temi sau sa te bucuri ca ii visezi? Afla!

Sarpe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce inseamna cand visezi serpi? Atunci cand in vis iti apar serpi inseamna ca taratoarea are legatura cu provocarile si sentimentele pe care trebuie sa le faci fata in viata de zi cu zi. Potrivit teoriei de intrepretare a viselor a lui Freud, un sarpe reprezinta un simbol falic care poate fi legat de o figura masculina, energie masculina sau cum iti experimentezi sexualitatea. Interpretarea viselor despre serpi nu se opreste, insa, aici. Pentru a-i intelege mai bine semnificatia trebuie sa privesti mai adanc in interpretarea acestui simbol bogat. Ce inseamna cand visezi serpi Iata cele mai comune intelesuri asociate cu aparitia sarpelui in vis: – defaimare, inselaciune, ura, tradare; – sarpele est ...