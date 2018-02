Ce inseamna cand visezi soareci. Influente si mesaje de care sa tii cont

Vis soareci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te-ai intrebat vreodata ce inseamna cand visezi soareci? Ei bine, ca in cazul oricarui simbol animal, visul despre soareci poate avea multe elemente pozitive dar poate dezvalui si provocari sau probleme. Trebuie sa iei in calcul nu doar ceea ce crezi tu despre soarece dar si influentele culturale, ca de exemplu filmele sau cartile. Ce inseamna cand visezi soareci. Marimea Primul aspect pe care il iei in considerare este marimea creaturii aparute in vis. Soarecii sunt mici, iar daca il visezi la scara naturala inseamna ca exista o situatie care pare marunta insa care necesita atentia ta. In plus, soarecii sunt timizi asa ca analizeaza aspectele din viata reala in care te comporti asemeni acestui animal. ...