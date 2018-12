Ce inseamna nuielușa lui Moș Nicolae! Ce trebuie sa faca un copil care a primit-o

Tenebrele Justiției. Ioana Ene Dogioiu: Este o harțuire cu efect de intimidare pentru tot sistemul! Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, într-un editorial pentru Ziare.com, trasează o serie de concluzii dure a peisajului juridi ...

Vești bune pentru romani! ROBOR la 3 luni scade ușor Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marți la 3,09%, de la 3,11%. Indicii la 6, 9 și 12 luni au rămas, pentru a doua zi consecutv, la valorile atinse la finele săptămânii trecute. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat

Laurențiu Rebega, intervenție la studiourile Fox News din New York: Romania trebuie tratata ca un membru UE Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte PRO România și membru în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Euro ...

A nascut Paige Butcher! Actorul Eddie Murphy, tata pentru a zecea oara A născut Paige Butcher! Actorul Eddie Murphy a devenit tată pentru a zecea oară. Iubita actorului, modelul Paige Butcher, a dat naștere unui băiețel, al doilea copil al cuplului, potrivit USA Today. Max Charles Murphy s-a născut la Los Angeles, pe 30 noiembrie. Atât mama, cât și băiețelul se simt bine, potrivit unui reprezentant al actorului.

Cu ce se ocupa Anemona, ex-A.S.I.A., dupa ce trupa s-a destramat! Anca Neacșu: "E mai retrasa, in sensul ca…" La scurt timp după ce A.S.I.A. s-a destrămat în 2006, Anemona Niculescu, una dintre membrele formației, a intrat într-un con de umbră. Deși s-a dedicat teatrului și filmului, artista a evitat să mai apară pe micile ecrane. Astăzi, Anca Neacșu, una dintre fostele colege de trupă, a făcut câteva dezvăluiri despre ea… destul de discrete.

Imagini istorice! Andra Maruța, fotografiata sarutandu-se cu un cantareț Imagini istorice! Andra Măruță a fost surprinsă în momente tandre, iar asta se întâmpla atunci când vedeta era îndrăgostită de un component al trupei Groove, Dragoș pe numele său. Andra și Dragoș au fost împreună timp de un an și jumătate, apoi relația lor a încetat. Despărțirea s-a produs în 2005,

Comisia juridica - Senat / Cazanciuc: Dezbaterea pe fond a cererii DNA in cazul lui Tariceanu, amanata cu o saptamana Senatorii jurişti au amânat marţi cu o săptămână dezbaterea pe fond a cererii DNA de începere a urmăririi penale în cazul preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. "Ieri (n.r. - luni), avocatul domnului Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un material destul de consistent, colegii me ...

Peste 300.000 de oameni din Cluj si Salaj vor avea apa printr-un proiect european de 355 mil. euro Peste 300.000 de oameni din Cluj şi Sălaj vor avea apă şi canalizare în urma unui proiect european de 355 milioane de euro, aparţinând Companiei de Apă Someş. Potrivit preşedintelui CJ, Clujul devine astfel singurul judeţ în care toţi locuitorii sunt racordaţi la apă şi canalizare.

