Ce inseamna pentru tine "curat luna"? Sa iti spunem ce intelegem noi prin aceasta expresie!

De multe ori, auzim in jur expresia "curat luna", oamenii intelegand ceva diferit prin ea. In functie de spatiul care trebuie curatat, o firma, un spatiu de birouri, o locuinta etc., nevoile sunt diferite, iar metodele aplicate se schimba si ele de la un caz la altul. Insa, curatenia "luna" este cea in care sunt implicati profesionistii, asa cum suntem noi, la www.curatart.ro.