Ce inseamna sa fii seful Facebook: Zuckerberg isi poate sterge mesajele trimise, dar utilizatorii obisnuiti nu

Zuckerberg isi poate sterge mesajele trimise este in mijlocul unui nou scandal legat de confidentialitate dupa ce s-a descoperit ca a sters mesaje mai vechi trimise de Mark Zuckerberg. Acum, reteaua de socializare anunta ca va lansa functia "unsend" pentru toata lumea la un moment dat, arata Business Insider. Joi, TechCrunch a sustinut faptul ca destinatari ai unor mesaje transmise de Mark Zuckerberg au raportat faptul ca acestea au disparut. Functia aceasta este disponibila doar pentru unii directori ai . Descoperirea a starnit valva imediat, unii acuzand ca reteaua sociala are ceva de ascuns. La randul sau, compania sustine ca a sters mesajele ca urmare a problemelor avute de Sony Pictures in 2014. ...