Ce l-a intrebat Cristiano Ronaldo pe Branescu, atunci cand a aflat ca este roman

Laurentiu Branescu, inca sub contract cu Juventus Torino, desi a frecat banca chiar si la Dinamo, a dezvaluit o conversatie avuta cu Cristiano Ronaldo, la scurt timp dupa ce star portughez s-a transferat la campioana Italiei. Branescu a fost foarte impresionat de modul in care Ronaldo se antreneaza, si ca este "foarte prietenos". In momentul in care a aflat ca e roman, Cristiano Ronaldo l-a intrebat pe Branescu daca ii cunoaste pe fostul sau antrenor si coleg de la Sporting Lisabona, Ladislau Boloni, respectiv Marius Niculae. "Este un model pentru noi toti, se antreneaza foarte mult. Este un tip fara figuri, foarte prietenos, care da totul la fiecare antrenament. Cand a ve ...