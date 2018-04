Ce le-a cerut Roxana Ciuhulescu nasilor pentru bebelusul sau. Il vrea in trening la botez!

Roxana

Vedeta va deveni mama pentru a doua oara in luna iulie. A ales deja numele bebelusului, dar si cine vor fi parintii spirituali ai acestuia. Ce le-a cerut Roxana Ciuhulescu nasilor este ceva cu totul inedit.

Vedeta trece printr-una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii sale.

Roxana Ciuhulescu s-a maritat cu Silviu Bulugioiu si va deveni mama peste doar cateva luni. Vedeta si sotul sau au ales numele baietelului, care se va numi Cezar Ioan. De asemenea, ei au decis ca parintii spirituali sa fie chiar cei care le-au fost martori la cununia civila si care ii vor cununa religios. Ce le-a cerut Roxana Ciuhulescu nasilor este insa ceva cu totul inedit. Acestia au vorbit deja despre cum or sa imbrace bebelusul la botez!

”Mai intai, eu si Silviu am lucrat impreuna. Ne stim de vreo patru ani. Am avut multiple actiuni impreuna, in Motor Sport, ne ocupam de off-road. An de an am organizat etape, am fost impreuna la actiuni umanitare. Mai mult, anul trecut, cand deja eram impreuna, am fost implicati amandoi in Campionatul Mondial de culturism si fitness. Atunci am aflat ca vom avea un bebe, probabil un viitor campion. Nasii nostri sunt Simona si Gabriel Toncean, presedintele Federatiei de Culturism si Fitness. Vorbeam cu ei ca la botez, bebelusul va trebui sa poarte un trening al echipei nationale”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Libertatea.

Probleme cu sarcina

In ultima sa vacanta petrecuta cu actualul sot si cu fiica ei, Roxana Ciuhulescu a avut probleme cu sarcina. Vedeta s-a simtit rau si a ajuns la spital, potrivit propriilor marturisiri.

”Imi doream inca un copil, de multi ani. Intr-adevar, voiam un baietel, ca aveam o fetita. Dumnezeu mi l-a dat cand ma asteptam mai putin. Am tot facut stimulari. Imi doream sa reincep procedura, ramanand cu ideea ca as avea eu vreo problema. Dar se pare ca nu la mine era, pentru ca s-a intamplat natural. Merg in continuare acolo, la clinica de fertilizare, dar pentru monitorizare. Sarcina a fost usoara la inceput, apoi au urmat stari de rau. In vacanta din Thailanda am avut niste surprize neplacute, care m-au si trimis la spital. Dar Dumnezeu a a avut grija sa fim bine”, a povestit Roxana Ciuhulescu pentru Libertatea.

