Ce le-ar fi spus Ionela Prodan medicilor inainte sa moara: „S-a uitat la doctor si i-a zis asta!”

Ionela Prodan a murit luni seara, in jurul orelor 21.00 la spitalul Eilas din Bucuresti. Cantareata de muzica populara s-a luptat cu cancerul pancreatic, maladie care a rapus-o in cele din urma. Indragita interpreta de muzica populara avea doar 70 de ani. Anamaria Prodan, fiica sa, i-a organizat o inmormantare cu fast, la Cimitirul Bellu, joi, la care au luat parte sute de oameni. Ionela Prodan si-a petrecut ultima parte a vietii in spital, iar clipele finale de viata au fost teribile. Surse din spital au dezvaluit pentru cancan.ro, ce le-a spus Ionela Prodan medicilor inainte de a muri. „Avea momente cand era semiconstienta, insa isi revenea rapid. Poate tocmai de aceea si spera intr-o vindecare. Lua medicamentele cons ...