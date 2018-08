Ce le-au scris politistii romani autoritatilor suedeze, cand au intrebat despre masina cu numere antiPSD

Intr-un mesaj cu subiectul "Vehiculul inregistrat in Suedia - Audi A5", politistii romani solicitau, in data de 19 iulie 2018, autoritatilor suedeze, sa lamureasca mai multe aspecte referitoare la placutele de inmatriculare cu mesaj antiPSD. E de remarcat ca solicitarile sunt trimise la numai doua zile de la intrarea in tara a masinii inmatriculate in Suedia.