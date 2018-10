Ce loc in topul mondial al valorii brandului de tara ocupa Romania! Suntem peste Ungaria

brand ss google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania se situeaza pe locul 45 intr-un clasament al primelor 100 de tari ca valoare a brandului de tara, in crestere fata de locul 49 pe care se situa in 2017, in conditiile in care valoarea brandului de tara al Romaniei a crescut cu 27%, pana la 222 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat luni de compania americana de consultanta Brand Finance, conform agerpres.ro. Romania este devansata in acest clasament de tari precum Iran, Columbia, Vietnam sau Bangladesh, dar se situeaza in fata unor tari precum Ungaria - locul 54, Slovacia - locul 55, Grecia - locul 59, sau Bulgaria - locul 70. Fostul ministru Ilan Laufer a lansat la Iasi un nou program dedicat IMM-urilor: Smart Start USA - GALERIE FOTO &nbs ...