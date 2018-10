Ce mai inseamna viata studenteasca in cel de-al II-lea centru universitar al Romaniei, la BZI LIVE! Lideri de generatie, Silvian-Emanuel Man - UAIC si Andrei Gazea - TUIASI, intr-un interviu de senzatie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 31 octombrie 2018, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o editie ce-i are in prim-plan pe Silvian-Emanuel Man - presedintele Ligii Studentilor (LS) de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) respectiv Andrei Gazea - reprezentant al studentilor in Consiliul de Administratie (CA) al Universitatii Tehnice (TUIASI) Gheorghe Asachi! Cu cei doi, ambii lideri ai generatiilor din care fac parte vor fi abordate idei si teme ce tin de: ce mai reprezinta viata studenteasca din cel de-al II-lea Centru Universitar al Romaniei, importanta implicarii si promovarii tinerilor in societate sau zona civica, proiecte si actiuni respectiv pe segmentul necesitatii investitiilor in sistemul pu ...