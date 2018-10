Ce mai poate face Iohannis? Ultimele carti de jucat

Sandra Stoicescu, despre acuzațiile lui Adrian Țuțuianu: Niște mari barbați iși scuza impotența politica Directorul executiv al Intact Media Group, Alessandra Stoicescu, moderatoarea emisiunii „100 de minute”, de la Antena 3, a explicat tranșant situația înregistrărilor în care Adrian Țuțuianu susține că s-au dat bani la postul de televiziune ca să nu mai apară. Adrian Țuțuianu a fost înregistrat, într ...

A fost lansata platforma digitala George, primul banking inteligent din Romania BCR a lansat joi platforma digitală George, prin care le propune românilor un nou mod de a face banking: mult mai simplu, personal şi 100% online, a anunţat, joi, banca. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS * ...

TRAGEDIE in Iordania. Bilanțul inundațiilor din zona Marii Moarte a ajuns la cel puțin 18 morți, majoritatea copii. Zeci de raniți au fost salvați de militari Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat în urma unui torent produs în Iordania, în zona Mării Moarte, după ploi abundente, anunţă autorităţile, citate de agenția de știri Reuters.Potrivit Serviciului iordanian de protecţie civilă, torentul a lovit zeci de turişti, inclusiv ...

Hotarari adoptate de Sfantul Sinod. IPS Teodosie desemnat in Sinodul Permanent. Despre referendum. Avem un sfant nou Ieri, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate mai multe hotărâri Astfel s fost aprobată solic ...

Rezultatele inregistrate joi seara in Europa League: Infrangere dureroasa pentru Razvan Lucescu Joi seara s-au disputat meciurile din cadrul etapei a treia a grupelor Europa League, iar surprizele n-au lipsit.

Trei scurtmetraje romanești la festivalul de la Uppsala. Miza este o nominalizare la Oscar Filmele de animaţie „Telefonul”, de Anca Damian, şi „Ceva”, de Paul Mureşan, au fost selectate în competiţia Festivalulu ...

Mirela Vaida nu a mai putut ascunde sarcina, iar noi avem imagini exclusive! Vestea că Mirela Vaida este însărcinată pentru a treia oară s-a împrăștiat repede în showbiz-ul autohton. Vedeta de la Antena 1, care urmează să devină mamă din nou, trăiește una dintre cele mai mari bucurii ale vieții. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu burtica de graviduță

Super-imagini cu burtica de graviduța a Andreei Balan! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, super-imagini cu burtica de graviduță a Andreei Bălan. Fotografiile toamnei au fost realizate imediat după ce vedeta Antenei 1 a anunțat că este însărcinată. Îndrăgita cântăreață radiază de fericire și arată mai bine ca oricând. George Burcea are toate motivele să fie unul dintre cei

Fosta prezentatoare TV Raluca Moianu, in doliu la 4 luni de la moartea soțului! Fostul soț al Ralucăi Moianu, comentatorul sportiv Marius Ancuța, murea la 50 de ani, răpus de o boală necruțătoare, iar vestea cădea ca un fulger peste întreg showbiz-ul românesc. La patru luni de la dispariția renumitului comentator de snooker, fosta soție a acestuia pare că nu și-a revenit după pierderea suferită.