Ce mananca oamenii care nu au niciodata probleme cu inima

Un studiu facut in SUA estimeaza ca, pana in anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima. Deoarece aceste boli au ca principala cauza alimentatia, specialistii va recomanda ce alimente sa consumati pentru a va mentine sanatatea inimii. Pestele Asociatia Americana pentru Sanatatea Inimii recomanda consumul de peste de cel putin doua ori pe saptamana. Este bun in special pestele mai gras deoarece este mai bogat in acizi grasi de tip Omega-3. Acesti acizi grasi reduc riscul de a suferi de artrita, scad nivelul colesterolului si al tensiunii arteriale. Uleiul de masline Schimbati uleiul normal ...