Ce mesaj a primit Dragnea de la DNA la inceput de an. De miercuri incep vizitele

Peter Martins, directorul artistic al New York City Ballet, a fost acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de mai mulţi dansatori ai companiei. Coregraful danez a respins acuzaţiile şi a anunţat, luni, că se retrage din funcţie, potrivit unui raport publicat de The New York Times. ...