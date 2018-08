Ce mesaj a transmis Jandarmeria Romana inainte de protestul romanilor din Diaspora, programat pentru data de 10 august

"Cu astfel de lucruri noi nu ne jucăm şi vom lua măsuri. Toţi cei care vor lansa astfel de mesaje de instigare vor răspunde şi vor avea consecinţele prevăzute de lege. Rolul Jandarmeriei nu este acela de a se confrunta, tocmai de aceea recomandăm tuturor să se delimiteze cu fermitate de acest tip de atitudini care nu sunt altceva decât incitări menite să crească riscul radicalizării împotriva forţelor de ordine, cu intenţia de a obţine o reacţie", a mai spus Militaru.

"În aceste zile am văzut cu toţii că au apărut o serie de mesaje şi afirmaţii în spaţiul public şi în mediul virtual, mesaje şi îndemnuri explicite la violenţă, la ură şi la intoleranţă. Totodată, am văzut şi am citit ameninţări cu moartea, cu vărsare de sânge la adresa jandarmilor care ar urma să asigure buna desfăşurare a protestului. Vreau să vă asigur că autorităţile nu vor tolera astfel de atitudini şi nu vor sta impasibile în faţa unor astfel de manifestări care sunt în afara cadrului legal", a mai declarat Militaru.

Jandarmeria Română nu va accepta niciun fel de insubordonare civică sau de acţiuni violente care urmăresc destabilizarea socială, a ordinii de drept sau a ordinii constituţionale, este mesajul şefului Serviciului de comunicare din Jandarmerie, Marius Militaru, transmis, joi, în cadrul unei conferinţe de presă citat de Agerpres.ro El a spus că în ultimele zile au fost lansate în spaţiul public mesaje şi ameninţări, îndemnuri explicite la ocuparea instituţiilor publice ale statului.Mesajul principal al Jandarmeriei, a adăugat el, este acela că toată lumea are dreptul să se exprime, dar, aşa cum spune Constituţia, într-un mod paşnic.Ovidiu Grosu, cel care s-a autointitulat "adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august" şi i-a îndemnat pe protestatari să recurgă la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine, a fost pus sub acuzare miercuri de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică.Grosu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe obligaţii: să nu folosească sisteme informatice ce au conexiunea de date activă (să nu utilizeze Internetul); să nu depăşească limita teritorială a judeţului de reşedinţă decât cu încuviinţarea prealabilă a DIICOT; să nu acorde interviuri; să nu participe la adunări publice; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.