Ce mesaj a transmis premierul Viorica Dancila cu ocazia Zilei de 8 martie. Un apel la solidaritate si unitate“

8 Martie este ziua în care celebrăm femeia, atât din perspectiva statutului și rolului în societate, cât și din cea personală: mamă, fiică, soție, soră. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, și până în prezent, au avut loc multe transformări care au adus schimbări în bine în ceea ce privește exercitarea drepturilor femeilor, se arată în mesajul transmis de premierul Viorica Dăncilă."Provocările sociale și economice din ultimii ani au scos în evidență rolul important pe care femeile îl au în societate. Femeile asigură o parte tot mai semnificativă a forței de muncă în societatea noastră şi continuă să joace, aproape în aceeași măsură ca în trecut, rolul tradițional în familiile lor. Noile cercetări confirmă câștigul economic și social al participării egale a femeilor pe piața muncii și contribuția lor esențială la bunăstarea generală, o constatare care, spun eu, legitimează accesul crescând al femeilor la funcții importante în stat, tendință la care s-a aliniat și România. Și aș da aici chiar exemplul guvernului pe care îl conduc, în care mă bucur să colaborez cu nu mai puțin de opt doamne ministru.Egalitatea între bărbați și femei constituie, așadar, un pilon al societăților coezive, creatoare, orientate spre viitor. România se implică activ în eforturile internaționale de promovare a egalității de gen. Un exemplu practic este recenta Campanie UN Women „HeForShe ", care are drept scop implicarea bărbaților prin luarea de atitudine și promovarea acțiunilor în favoarea egalității de gen, de combatere a violenței împotriva femeilor.Ca prim-ministru, susțin cu fermitate această mișcare de solidaritate din convingerea că egalitatea de șanse este parte a respectării drepturilor omului, iar oprirea violenței împotriva femeilor este imperativă. Acest lucru m-a mobilizat în cursul activității mele ca europarlamentar, când am făcut parte din Comisia pentru Drepturile Femeilor şi Egalitate de Gen, și mă va mobiliza în continuare. Mi-am început mandatul de prim-ministru cu un set de măsuri legislative menite să combată violența în familie. Urmăresc personal dezbaterile și voi fi foarte atentă cum vor fi puse în practică aceste măsuri.Personal, am convingerea că implicarea de gen și egalitatea de șanse sunt principii mai solide decât diferențele ideologice sau de opinii, că valori precum solidaritatea și umanitatea constituie fundamente ale proiectelor publice în jurul cărora putem să coagulăm resurse și energii. Mi-am propus să reconsiderăm modul în care definim, corectăm și punem în practică politici sociale, pornind de la aceste principii. Am în vedere aici nu doar egalitate între femei și bărbați, ci egalitatea de șanse într-un sens extins.Este imperativ să înțelegem profund nevoia fiecărui copil la șansa unei vieți decente, la educație. Este nevoie să găsim soluții pentru acele obstacole care există încă pe piața muncii în ceea ce privește încadrarea persoanelor vulnerabile. Este esențial să punem în valoare, cu umanitate și delicatețe, calitățile persoanelor cu dizabilități, să sprijinim integrarea lor socială.Avem responsabilitatea unei perspective complexe și profunde asupra acestor problematici, avem datoria să asigurăm șanse egale tuturor semenilor noștri la educație, muncă și în societate, precum și certitudinea unui stat care sprijină și nu condamnă alegerile fiecăruia dintre noi.Mesajul meu de astăzi este un apel la solidaritate și unitate, valori pe care avem nevoie de le redefinim la nivelul societății.”La mulți ani” femeilor din România și din întreaga lume!" - a mai transmis primul ministru Viorica Dăncilă.