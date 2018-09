Ce mesaj le-a transmis elevilor constanteni inspectorul scolar general Gabierla Bucovala

Dragi elevi și părinți,



Stimați colegi și parteneri,



Trăim bucuria începutului unui nou an școlar, 2018-2019. Trăim efervescența pe care o aduce toamna în școli și, mai ales, în inimile noastre - nostalgia propriilor începuturi, entuziasmul planurilor de viitor, speranța că vom schimba, împreună, în mai bine, ceea ce putem.



Le urez „Bun venit!” tuturor acelora care se află, în prima lor zi de școală: preșcolarilor, școlarilor care își întâlnesc dascălii, elevilor care își cunosc profesorii din gimnaziu, liceenilor care pășesc într-o etapă importantă a vieții lor și tuturor dascălilor care își încep cariera.



Vă doresc să întâlniți oameni frumoși de la care să aveți ocazia să învățați bunătatea, curajul, perseverența, compasiunea, iubirea de semeni și de patrie.



Le urez „Bine ați revenit!” elevilor și părinților, colegilor, partenerilor noștri, alături de care am mai trăit bucuria începuturilor. Știm cu toții că numai lucrând împreună, în mod perseverent și responsabil, vom putea afirma valorile umanității. Vă doresc să trăiți bucuria muncii împreună și a rezultatelor așteptate, răbdarea care aduce roade bogate, înțelepciunea, altruismul și generozitatea.



Școala este locul în care sunt sădite semințele viitorului, iar fiecare dintre cei care îi trec pragul contribuie la creșterea lor. Le urez tuturor celor care pornesc la drum în acest an alături de noi forță interioară, inspirație, creativitate, perseverență și bucurie!



Cu respect și prețuire, Inspectorul Şcolar General Gabierla Bucovală